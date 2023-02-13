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Украина получила 19 гаубиц «Цезарь» от Дании

Украина получила 19 гаубиц «Цезарь» от Дании (ВИДЕО)

13 фев 2023, 12:40
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Міністерство оборони України повідомило, що Данія вже передала Збройним силам України обіцяні 19 самохідних артилерійських установок Caesar, та опублікували кадри з їхньої подорожі до України.





Копенгаген вирішив віддати ЗСУ усі 19 «Цезарів», які замовила для себе у французького виробника. Оборонне відомство у Твіттер оприлюднило кадри перевезення гаубиць та подякувало Данії.

Нагадаємо, міністр оборони Франції наприкінці січня казав, що в України є 18 «Цезарів», з яких одна гаубиця потребує серйозного ремонту. Відтак разом з 19 «Цезарями» від Данії їхня кількість зростає до 37.

Також Париж у майбутньому планує передати ще 12 «Цезарів».

Источник: Ракурс


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