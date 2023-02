Міністерство оборони України повідомило, що Данія вже передала Збройним силам України обіцяні 19 самохідних артилерійських установок Caesar, та опублікували кадри з їхньої подорожі до України.

Копенгаген вирішив віддати ЗСУ усі 19 «Цезарів», які замовила для себе у французького виробника. Оборонне відомство у Твіттер оприлюднило кадри перевезення гаубиць та подякувало Данії.

Нагадаємо, міністр оборони Франції наприкінці січня казав, що в України є 18 «Цезарів», з яких одна гаубиця потребує серйозного ремонту. Відтак разом з 19 «Цезарями» від Данії їхня кількість зростає до 37.

Також Париж у майбутньому планує передати ще 12 «Цезарів».

Denmark has given Ukraine all of its CAESAR self-propelled howitzers. A true friend who knows that our fight is Europe’s fight. Tak, Danmark! pic.twitter.com/x4MP65Yvfo

— Defense of Ukraine (@DefenceU) February 13, 2023