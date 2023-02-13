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Україна отримала 19 гаубиць “Цезар” від Данії
Україна отримала 19 гаубиць «Цезар» від Данії (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n179885-ukrayina-otrymala-19-gaubyc-cezar-vid-daniyi-video.htmlРакурс
Міністерство оборони України повідомило, що Данія вже передала Збройним силам України обіцяні 19 самохідних артилерійських установок Caesar, та опублікували кадри з їхньої подорожі до України.
Копенгаген вирішив віддати ЗСУ усі 19 «Цезарів», які замовила для себе у французького виробника. Оборонне відомство у Твіттер оприлюднило кадри перевезення гаубиць та подякувало Данії.
Нагадаємо, міністр оборони Франції наприкінці січня казав, що в України є 18 «Цезарів», з яких одна гаубиця потребує серйозного ремонту. Відтак разом з 19 «Цезарями» від Данії їхня кількість зростає до 37.
Також Париж у майбутньому планує передати ще 12 «Цезарів».
Denmark has given Ukraine all of its CAESAR self-propelled howitzers. A true friend who knows that our fight is Europe’s fight. Tak, Danmark! pic.twitter.com/x4MP65Yvfo
— Defense of Ukraine (@DefenceU) February 13, 2023
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