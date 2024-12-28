Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Генштаб ВСУ подтвердил удар по складу «шахедов» в Орловской области рф

Генштаб ВСУ подтвердил удар по складу «шахедов» в Орловской области рф

28 дек 2024, 10:38
999

26 грудня Орловську область атакували ракети Storm Shadow.


.

РосЗМІ писали, що як мінімум три ракети влучили у військовий об'єкт між селом Цимбулово і селом Руднєво Болхівського району. Щонайменше два військовослужбовці ліквідовані, семеро поранено.

Того дня у регіоні була оголошена ракетна небезпека.

Генеральний штаб Збройних сил України 28 грудня підтвердив атаку на склад «шахедів».

26 грудня Повітряні сили ЗС України разом з іншими складовими Сил оборони завдали удару по захищеному об'єкту російської армії в Орловській області рф, повідомляють українські військові.

Унаслідок вогневого ураження знищено склад зберігання, обслуговування та ремонту дронів-камікадзе Shahed, який складався з бетонних захищених споруд.

Ця бойова операція суттєво знизила потенціал ворога з проведення повітряних нальотів ударних БпЛА по цивільній інфраструктурі України. Збройні сили України володіють детальною інформацією про об'єкти збройних сил росії. Робота з виявлення та ураження цілей на території агресора триватиме й надалі, — заявили в ГШ.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров