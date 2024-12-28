Генштаб ВСУ подтвердил удар по складу «шахедов» в Орловской области рф

https://racurs.ua/n202592-genshtab-vsu-podtverdil-udar-po-skladu-shahedov-v-orlovskoy-oblasti-rf.html

Ракурс

26 грудня Орловську область атакували ракети Storm Shadow.

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РосЗМІ писали, що як мінімум три ракети влучили у військовий об'єкт між селом Цимбулово і селом Руднєво Болхівського району. Щонайменше два військовослужбовці ліквідовані, семеро поранено.

Того дня у регіоні була оголошена ракетна небезпека.

Генеральний штаб Збройних сил України 28 грудня підтвердив атаку на склад «шахедів».

26 грудня Повітряні сили ЗС України разом з іншими складовими Сил оборони завдали удару по захищеному об'єкту російської армії в Орловській області рф, повідомляють українські військові.

Унаслідок вогневого ураження знищено склад зберігання, обслуговування та ремонту дронів-камікадзе Shahed, який складався з бетонних захищених споруд.