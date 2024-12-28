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Генштаб ЗСУ підтвердив удар по складу "шахедів" в Орловській області рф
Генштаб ЗСУ підтвердив удар по складу «шахедів» в Орловській області рфhttps://racurs.ua/ua/n202592-genshtab-zsu-pidtverdyv-udar-po-skladu-shahediv-v-orlovskiy-oblasti-rf.htmlРакурс
26 грудня Орловську область атакували ракети Storm Shadow.
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РосЗМІ писали, що як мінімум три ракети влучили у військовий об'єкт між селом Цимбулово і селом Руднєво Болхівського району. Щонайменше два військовослужбовці ліквідовані, семеро поранено.
Того дня у регіоні була оголошена ракетна небезпека.
Генеральний штаб Збройних сил України 28 грудня підтвердив атаку на склад «шахедів».
26 грудня Повітряні сили ЗС України разом з іншими складовими Сил оборони завдали удару по захищеному об'єкту російської армії в Орловській області рф, повідомляють українські військові.
Унаслідок вогневого ураження знищено склад зберігання, обслуговування та ремонту дронів-камікадзе Shahed, який складався з бетонних захищених споруд.
Ця бойова операція суттєво знизила потенціал ворога з проведення повітряних нальотів ударних БпЛА по цивільній інфраструктурі України. Збройні сили України володіють детальною інформацією про об'єкти збройних сил Росії. Робота з виявлення та ураження цілей на території агресора триватиме й надалі, — заявили в ГШ.