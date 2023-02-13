Иран передал рф партию дальнобойных многоразовых дронов - The Guardian

https://racurs.ua/n179887-iran-peredal-rf-partiu-dalnoboynyh-mnogorazovyh-dronov-the-guardian.html

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Торік Іран передав росії партію бойових безпілотних літальних апаратів (БПЛА) далекого радіусу дії. Про це пише британське видання The Guardian з посиланням на джерела.

За даними видання, угода між москвою та Тегераном була укладена у листопаді. Тоді російська делегація домовилася про постачання шести безпілотників Mohajer-6, а також 12 безпілотників Shahed 191 і 129. На відміну від дронів-камікадзе, які раніше Іран постачав рф, ці БПЛА розраховані на багаторазове використання — після удару вони повертаються на базу.

Кремль зацікавлений в постачанні більш досконалих дронів, оскільки Збройні сили України навчилися досить ефективно збивати Shahed-131 і Shahed-136.

Джерело The Guardian уточнило, що безпілотники до рф доставляли двома маршрутами — частину з них відправили іранським судном, яке передало вантаж кораблю ВМФ рф у Каспійському морі. Решту доставила іранська державна авіакомпанія. Також The Guardian указує, що Іран разом із дронами надіслав групу з 54 інструкторів, які допомогли російським військовим освоїти безпілотники.

Поставлені москві безпілотники були виготовлені на тому ж заводі у місті Ісфаган, який наприкінці січня зазнав повітряної атаки.