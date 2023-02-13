Британия показала обновленную карту боевых действий в Украине

https://racurs.ua/n179890-britaniya-pokazala-obnovlennuu-kartu-boevyh-deystviy-v-ukraine-video.html

Ракурс

Окупаційна армія росії продовжує спроби наступальних дій на сході України. Ворог намагається прорвати оборону Збройних сил України на кількох напрямках.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Згідно з даними британської розвідки, росіяни намагаються просунутися в Луганській та Донецькій областях, зокрема — в районі Кремінної, Сватового, Вугледара та Бахмута. Українські воїни не дають ворогові прорвати свої позиції.

Окрім цього, на окремих ділянках фронту війська Збройні сили України вдало проводять контратаки. Також українські військові продовжують завдавати ударів по тилових позиціях росіян, штабів та скупчень окупаційних військ.

Щодо ситуації на інших напрямках, то загарбники продовжують обстрілювати населені пункти у Херсонській та Запорізькій областях. Також під ворожі удари потрапляють прикордонні села та міста на півночі та північному сході країни.