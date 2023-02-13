Военный оркестр сыграл композицию на РПГ, автомате и Джавелине

https://racurs.ua/n179910-voennyy-orkestr-sygral-kompoziciu-neojidannaya-kontrataka-na-rpg-avtomate-i-djaveline-video.html

Ракурс

Українські військові навіть зброю здатні перетворити на мирні музичні інструменти.

Unexpected Counterattack («Несподівана контратака» — англ.) — таке нове відео записав артист оркестру почесної варти Окремої президентської бригади ім. гетьмана Б. Хмельницького Олександр Селезньов.

Він присвятив трек українським хоробрим захисникам та захисницям.

Для виконання свого номера Unexpected Counterattack він використав РПГ-7, автомат АК-74, переносний протитанковий ракетний комплекс Javelin та кілька магазинів.