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Військовий оркестр зіграв композицію на РПГ, автоматі та Джавеліні
Військовий оркестр зіграв композицію «Несподівана контратака» на РПГ, автоматі та Джавеліні (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n179910-viyskovyy-orkestr-zigrav-kompozyciu-nespodivana-kontrataka-na-rpg-avtomati-ta-djavelini-video.htmlРакурс
Українські військові навіть зброю здатні перетворити на мирні музичні інструменти.
Unexpected Counterattack («Несподівана контратака» — англ.) — таке нове відео записав артист оркестру почесної варти Окремої президентської бригади ім. гетьмана Б. Хмельницького Олександр Селезньов.
Він присвятив трек українським хоробрим захисникам та захисницям.
Для виконання свого номера Unexpected Counterattack він використав РПГ-7, автомат АК-74, переносний протитанковий ракетний комплекс Javelin та кілька магазинів.
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