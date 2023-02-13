Несколько стран Запада внезапно призвали своих граждан выбраться из беларуси и россии

https://racurs.ua/n179912-neskolko-stran-zapada-vnezapno-prizvali-svoih-grajdan-vybratsya-iz-belarusi-i-rossii.html

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Канада услід за Францією закликала своїх громадян залишити білорусь.

Ці країни побоюються, що військові дії можуть заблокувати громадян у білорусі. Вони закликають негайно виїхати до Литви, Польщі чи Латвії.

Також сьогодні США закликали своїх громадян виїхати з росії. Уряд побоюється, що громадянство США буде проігноровано владою росії, а його власника зможе бути мобілізовано і відправлено на війну або заарештовано.