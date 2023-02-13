Декілька країн Заходу раптово закликали своїх громадян вибратися з білорусі та росії

https://racurs.ua/ua/n179912-dekilka-krayin-zahodu-raptovo-zaklykaly-svoyih-gromadyan-vybratysya-z-bilorusi-ta-rosiyi.html

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Канада услід за Францією закликала своїх громадян залишити білорусь.

Ці країни побоюються, що військові дії можуть заблокувати громадян у білорусі. Вони закликають негайно виїхати до Литви, Польщі чи Латвії.

Також сьогодні США закликали своїх громадян виїхати з росії. Уряд побоюється, що громадянство США буде проігноровано владою росії, а його власника зможе бути мобілізовано і відправлено на війну або заарештовано.