Ракурсhttps://racurs.ua/
Декілька країн Заходу раптово закликали своїх громадян вибратися з білорусі та росії
Декілька країн Заходу раптово закликали своїх громадян вибратися з білорусі та росіїhttps://racurs.ua/ua/n179912-dekilka-krayin-zahodu-raptovo-zaklykaly-svoyih-gromadyan-vybratysya-z-bilorusi-ta-rosiyi.htmlРакурс
Канада услід за Францією закликала своїх громадян залишити білорусь.
Ці країни побоюються, що військові дії можуть заблокувати громадян у білорусі. Вони закликають негайно виїхати до Литви, Польщі чи Латвії.
Також сьогодні США закликали своїх громадян виїхати з росії. Уряд побоюється, що громадянство США буде проігноровано владою росії, а його власника зможе бути мобілізовано і відправлено на війну або заарештовано.
Подібні заяви США оприлюднюють періодично. Востаннє публічне прохання залишити росію пролунало у вересні 2022 року — після того, як путін оголосив часткову мобілізацію в рф.
Спроможність посольства Канади у Польщі надавати консульські послуги у білорусі дуже обмежена. Якщо ви перебуваєте у Білорусі, то слід покинути країну комерційним транспортом, — йдеться у повідомленні МЗС Канади.
Зазначається, що канадцям «слід уникати подорожей до білорусі через ризик вибіркового застосування місцевих законів та збройного конфлікту між росією та Україною».
Бразилія 13 лютого також закликала своїх громадян залишити Росію і білорусь.
Франція не рекомендує своїм громадянам здійснювати поїздки в Білорусь, а також закликає усіх, хто перебуває там, без зволікань виїжджати через Литву, Латвію та Польщу.
У контексті збройного наступу росії на Україну та закриття повітряного простору білорусі будь-які поїздки до білорусі… не рекомендуються, — йдеться в заяві МЗС Франції.
Французькі ЗМІ поки не пояснили причини такого заклику.
Нагадаємо, 10 лютого Польща у відповідь на агресивні кроки лукашістів закрила передостанній діючий пункт пропуску на кордоні з білоруссю.
.