Дальнобойные ракеты Atacms. Фото:

https://racurs.ua/n179917-pochemu-ssha-ne-gotovy-dat-ukraine-rakety-atacms-obyasnenie-politico.html

Ракурс

Далекобійні ракети ATACMS в Україну США досі не передали Україні через те, що їх не вистачає самій американській армії.

Американські посадовці прямо заявляли українським партнерам на закритих зустрічах про від початку малі запаси цих далекобійних ракет. А перекидання ATACMS на поле бою в Україні призведе до скорочення американських запасів і зашкодить готовності Збройних сил США до майбутніх воєн. Про це повідомило видання Politico із посиланням на джерела у Пентагоні.

Також у Білому домі побоюються, що українська армія почне застосовувати далекобійні ракети для ударів по тилових об'єктах на території росії, а це спровокує масштабну ескалацію.

Оцінка Пентагоном своїх запасів частково ґрунтується на тому, скільки зброї і боєприпасів, на думку фахівців з планування, їм може знадобитися для протистояння ворогові, — пише ЗМІ.

Одне з джерел розповіло, що Україна намагається обійти цю проблему, пропонуючи США покупку ракет ATACMS в однієї з союзних країн, які мають їх на озброєнні. Ці ракети є на озброєнні у Південної Кореї, Польщі, Румунії, Греції, Туреччини, Катару та Бахрейну.

Нагадаємо, на початку лютого Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що у ЗСУ вистачає цілей на тимчасово окупованих територіях України, тому Київ може гарантувати, що не використовуватиме далекобійні ракети на території рф.

Джерело: Politico