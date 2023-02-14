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Ракурс
Московиты ударили по центру выдачи гуманитарной помощи в Константиновке (ФОТО)

Московиты ударили по центру выдачи гуманитарной помощи в Константиновке (ФОТО)

14 фев 2023, 15:32
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Армія рф 14 лютого вдарила по центру видачі гуманітарної допомоги у Костянтинівці.





Центр розташований у місцевому будинку культури — приліт був поруч.

Волонтери розповіли кореспонденту «Донбас. Реалії», що зазвичай на місці, куди влучив снаряд, стоїть черга за гуманітаркою. На щастя, сьогодні там нікого не було.

Обстріл Костянтинівки

Внаслідок обстрілу поранення отримав один перехожий.

Обстріл Костянтинівки

Обстріл Костянтинівки

Вдень 14 лютого російські війська вдарили ракетою і по Краматорську — влучили у приміщення медичного закладу, повідомив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Обстріл в Краматорську

Источник: Ракурс


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