Московити вдарили по центру видачі гуманітарної допомоги у Костянтинівці

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Армія рф 14 лютого вдарила по центру видачі гуманітарної допомоги у Костянтинівці.

Центр розташований у місцевому будинку культури — приліт був поруч.

Волонтери розповіли кореспонденту «Донбас. Реалії», що зазвичай на місці, куди влучив снаряд, стоїть черга за гуманітаркою. На щастя, сьогодні там нікого не було.

Внаслідок обстрілу поранення отримав один перехожий.

Вдень 14 лютого російські війська вдарили ракетою і по Краматорську — влучили у приміщення медичного закладу, повідомив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко.