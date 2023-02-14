Воздушные шары с угловыми отражателями обнаружили военные над Украиной

https://racurs.ua/n179931-vozdushnye-shary-s-uglovymi-otrajatelyami-obnarujili-voennye-nad-ukrainoy.html

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У повітряному просторі України виявлено кулі з кутовими відбивачами, запущені противником.

Про це 14 лютого заявив речник ЗС ЗСУ Юрій Ігнат.

ППО спостерігає за цими цілями, вони рухаються у повітряних потоках із невеликою швидкістю.

Противник використовує такі літаючі об'єкти для проведення розвідки, відволікання ППО як помилкову ціль, повідомив спікер Повітряних сил.

За його словами, кулі переміщуються під дією сили вітру і здатні залітати в інші країни. Кулі з кутовими відбивачами, запущені з території рф, повідомили в Повітряних силах в коментарі УП. Їх використовують для розвідки та відволікання ППО.

Крім того, декілька БПЛА невідомого призначення або кулі з відбивачами рухалися з кордону білорусі через Житомирщину у напрямку Молдови.

Проте Гнат не став коментувати, чи пов’язане сьогоднішнє закриття повітряного простору над Молдовою з цими об'єктами.

12 лютого такі кулі було зафіксовано у Дніпропетровській області. Про них також повідомляли у Повітряних силах ЗСУ. Спочатку їх вважали «Шахедами», але інформація не підтвердилася.

Повітряний простір Молдови 14 лютого закривали й відкривали, повідомила державна авіакомпанія Air Moldova.

Аеростат також помітили у вівторок у повітряному просторі Румунії.