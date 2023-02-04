Резников показал, как россияне защищались от HIMARS на Херсонском мосту

https://racurs.ua/n179594-reznikov-pokazal-kak-rossiyane-zaschischalis-ot-himars-na-hersonskom-mostu.html

Ракурс

«Відбивач» проти ракет HIMARS показав міністр оборони Олексій Резніков.

Він розповів, що таким приладом росіяни захищались від HIMARS у районі Херсонського мосту.

Це військовий кутниковий відбивач. Вся територія біля Херсонського мосту була вкрита десятками таких російських відбивачів. Ворог намагався використати цей анахронізм, щоб захиститися від… HIMARS. Справді, це війна вільного майбутнього проти тоталітарного минулого, — написав міністр у Twitter.

This is a military corner reflector. The entire area near the Kherson bridge was covered with dozens of such russian reflectors. The enemy tried to use this anachronism to protect themselves from… HIMARS

Indeed, this is a war of the free future against the totalitarian past. pic.twitter.com/ZpgapiASRH — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 4, 2023

Кутниковий відбивач — пристрій у вигляді прямокутного тетраедра із взаємно перпендикулярними відбиваючими площинами. Промінь, який падає на кутниковий відбивач, відбивається строго в оберненому напрямку.

Кутникові відбивачі зазвичай використовуються для точного вимірювання відстаней і повернення випромінювання точно назад (хибні цілі та пастки радіоелектронної боротьби).