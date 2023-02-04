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Ракурс
Резников показал, как россияне защищались от HIMARS на Херсонском мосту

Резников показал, как россияне защищались от HIMARS на Херсонском мосту

4 фев 2023, 21:13
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«Відбивач» проти ракет HIMARS показав міністр оборони Олексій Резніков.





Він розповів, що таким приладом росіяни захищались від HIMARS у районі Херсонського мосту.

Це військовий кутниковий відбивач. Вся територія біля Херсонського мосту була вкрита десятками таких російських відбивачів. Ворог намагався використати цей анахронізм, щоб захиститися від… HIMARS. Справді, це війна вільного майбутнього проти тоталітарного минулого, — написав міністр у Twitter.

Кутниковий відбивач — пристрій у вигляді прямокутного тетраедра із взаємно перпендикулярними відбиваючими площинами. Промінь, який падає на кутниковий відбивач, відбивається строго в оберненому напрямку.

Кутникові відбивачі зазвичай використовуються для точного вимірювання відстаней і повернення випромінювання точно назад (хибні цілі та пастки радіоелектронної боротьби).

Источник: Ракурс


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