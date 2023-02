Резников показал, как россияне защищались от HIMARS на Херсонском мосту

«Відбивач» проти ракет HIMARS показав міністр оборони Олексій Резніков.

Він розповів, що таким приладом росіяни захищались від HIMARS у районі Херсонського мосту.

This is a military corner reflector. The entire area near the Kherson bridge was covered with dozens of such russian reflectors. The enemy tried to use this anachronism to protect themselves from… HIMARS

Indeed, this is a war of the free future against the totalitarian past. pic.twitter.com/ZpgapiASRH