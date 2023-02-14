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Лучшая работа в мире – Пограничники после отбитого наступления в Бахмуте
Лучшая работа в мире — Пограничники после отбитого наступления в Бахмуте (ВИДЕО)https://racurs.ua/n179932-luchshaya-rabota-v-mire-pogranichniki-posle-otbitogo-nastupleniya-v-bahmute-video.htmlРакурс
На підступах до Бахмута українські прикордонники відбили чергову атаку штурмовиків, що намагалися зайняти наш опорний пункт.
Прес-служба ДПСУ повідомила, що ворог відійшов з втратами: четверо окупантів вбиті, п’ятеро — поранені.
Найкраща робота у світі — «мочити» окупанта, — так у ДПСУ прокоментували відео ближнього бою, яке виклали на сторінці прикордонників у Фейсбук.
Відбивши атаку, прикордонники назвали свою роботу найкращою у світі.
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