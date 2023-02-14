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Ракурс
Найкраща робота у світі - Прикордонники після відбитого наступу у Бахмуті

Найкраща робота у світі — Прикордонники після відбитого наступу у Бахмуті (ВІДЕО)

14 лют 2023, 16:54
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На підступах до Бахмута українські прикордонники відбили чергову атаку штурмовиків, що намагалися зайняти наш опорний пункт.





Прес-служба ДПСУ повідомила, що ворог відійшов з втратами: четверо окупантів вбиті, п’ятеро — поранені.

Найкраща робота у світі — «мочити» окупанта, — так у ДПСУ прокоментували відео ближнього бою, яке виклали на сторінці прикордонників у Фейсбук.

Відбивши атаку, прикордонники назвали свою роботу найкращою у світі.

Джерело: Ракурс


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