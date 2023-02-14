Найкраща робота у світі - Прикордонники після відбитого наступу у Бахмуті

https://racurs.ua/ua/n179932-naykrascha-robota-u-sviti-prykordonnyky-pislya-vidbytogo-nastupu-u-bahmuti-video.html

Ракурс

На підступах до Бахмута українські прикордонники відбили чергову атаку штурмовиків, що намагалися зайняти наш опорний пункт.

Прес-служба ДПСУ повідомила, що ворог відійшов з втратами: четверо окупантів вбиті, п’ятеро — поранені.

Найкраща робота у світі — «мочити» окупанта, — так у ДПСУ прокоментували відео ближнього бою, яке виклали на сторінці прикордонників у Фейсбук.

Відбивши атаку, прикордонники назвали свою роботу найкращою у світі.