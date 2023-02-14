США готовят передачу Украине контрабандного оружия, изъятого у йеменских боевиков - WSJ

https://racurs.ua/n179946-ssha-gotovyat-peredachu-ukraine-kontrabandnogo-orujiya-izyatogo-u-yemenskih-boevikov-wsj.html

Ракурс

Джерела американської газети Wall Street Journal кажуть, що влада США розглядає можливість передачі Україні контрабандної іранської зброї та боєприпасів, перехоплених американським флотом біля берегів Ємену.

Іран, порушуючи резолюції ООН, забезпечує зброєю єменських повстанців-хуситів.

За останні місяці американські військові кораблі вилучили в морі навколо Ємену 5 тис. автоматів, 1,6 млн набоїв, «невелику кількість» протитанкових ракет і приблизно 7 тис. радіопідривників.

Напередодні також у Washington Post вийшла колонка із закликом передавати Україні іранську зброю, яку американські та французькі військові кораблі вилучають біля берегів Ємену. Йшлося про «тисячі автоматів, схожі на російські, десятки ПТУРСів і понад 500 тис. набоїв», захоплених США та союзниками лише за останні два місяці.

Це незвичайне рішення відкриє нове джерело озброєнь, яке США та їхні союзники зможуть використати, щоб забезпечити потреби України у військовій підтримці, — пишуть автори статті, експерти Центру нової американської безпеки — колишній аналітик ЦРУ Андреа Кендалл-Тейлор та директор програми безпеки на Близькому сході Джонатан Лорд.

Адміністрація президента США Джо Байдена мусить знайти юридичне виправдання для вилучення зброї з одного конфлікту і передачі її в інший. Ембарго ООН на постачання зброї вимагає від США та їхніх союзників знищити, зберегти або позбутися вилученої зброї.