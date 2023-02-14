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Ракурс
Фейерический фейерверк — это горящий рашистский «Сонцепек»

Фейерический фейерверк — это горящий рашистский «Сонцепек» (ВИДЕО)

14 фев 2023, 22:18
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72 бригада Збройних сил України ефектно привітала з Днем всіх закоханих знищенням російської важкої вогнеметної системи ТОС-1 під Вугледаром.





Відео оприлюднив у своїх соцмережах волонтер Сергій Притула. Наприкінці ролику помітно, що московитської зброї почалася детонація боєкомплекту.

Источник: Ракурс


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