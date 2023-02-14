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Фейерический фейерверк — это горящий рашистский «Сонцепек»
Фейерический фейерверк — это горящий рашистский «Сонцепек» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n179947-feyericheskiy-feyerverk-eto-goryaschiy-rashistskiy-soncepek-video.htmlРакурс
72 бригада Збройних сил України ефектно привітала з Днем всіх закоханих знищенням російської важкої вогнеметної системи ТОС-1 під Вугледаром.
Відео оприлюднив у своїх соцмережах волонтер Сергій Притула. Наприкінці ролику помітно, що московитської зброї почалася детонація боєкомплекту.
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