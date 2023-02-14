Феєричний феєрверк — це горить російський «Сонцепьок»

https://racurs.ua/ua/n179947-feierychnyy-feierverk-ce-goryt-rosiyskyy-soncepok-video.html

Ракурс

72 бригада Збройних сил України ефектно привітала з Днем всіх закоханих знищенням російської важкої вогнеметної системи ТОС-1 під Вугледаром.

Відео оприлюднив у своїх соцмережах волонтер Сергій Притула. Наприкінці ролику помітно, що московитської зброї почалася детонація боєкомплекту.