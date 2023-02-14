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Ракурс
Феєричний феєрверк — це горить російський «Сонцепьок»

Феєричний феєрверк — це горить російський «Сонцепьок» (ВІДЕО)

14 лют 2023, 22:18
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72 бригада Збройних сил України ефектно привітала з Днем всіх закоханих знищенням російської важкої вогнеметної системи ТОС-1 під Вугледаром.





Відео оприлюднив у своїх соцмережах волонтер Сергій Притула. Наприкінці ролику помітно, що московитської зброї почалася детонація боєкомплекту.

Джерело: Ракурс


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