В Украине привлечены 97% армии рф – министр обороны Британии

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Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що до війни в Україні залучена майже вся російська армія. Про це Воллес заявив в ефірі BBC Radio 4, коментуючи наступальну стратегію москви.

На його думку, кремль не зміг зібрати єдину силу, щоб «пробити» оборону Збройних сил України. Йдеться про «зусилля, спрямовані на просування вперед».

Це коштувало величезної ціни російській армії. За нашими оцінками, 97% російської армії, всієї російської армії, перебуває в Україні, — заявив британський міністр.

З його слів, допомагаючи Києву перемогти росію в Україні, Захід зміцнює безпеку вдома.

Якщо 97% російської армії зараз перебувають в Україні, з дуже, дуже високим рівнем відтоку особового складу, потенційно їхня боєздатність знижена на 40%, а майже дві третини танків знищені або розбиті, це має прямий вплив на безпеку Європи… Я думаю, що те, що робить росія, намагаючись просуватися вперед, вона робить майже на рівні Першої світової війни, з рівнем виснаження і з показниками успіху, що вимірюються метрами, а не кілометрами, — підсумував глава британського Міноборони.

Воллес вказав, що найбільшим фактором невідомості є російські лідери, які або «відірвані від реальності», або «не зважають на людські життя рф».

Нагадаємо, росія накопичує авіацію поблизу кордону з Україною, що свідчить про те, що москва готується задіяти свої літаки і вертольоти у війні для підтримки наземного наступу, що пробуксовує.