Над Киевом обнаружили шесть враждебных воздушных целей, фото: «Федор Конюхов»

https://racurs.ua/n179972-shest-vozdushnyh-sharov-obnarujili-nad-kievom-bolshinstvo-sbili-kmva.html

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У повітряному просторі Києва сьогодні, 15 лютого, було виявлено близько шести ворожих повітряних цілей.

За попередньою інформацією, це були повітряні кулі, які переміщуються в просторі під дією вітру. Про це повідомляє прес-служба Київської міської військової адміністрації.

Ці об'єкти могли нести на собі кутові відбивачі та певне розвідобладнання. По усім повітряним цілям працювали засоби ППО. Більшість цих зондів були збиті. Метою запуску куль можливо було виявлення та виснаження нашої ППО, — зазначають у КМВА.

Зазначається, що остаточно тип та характеристики цих літальних апаратів будуть встановлені після детального вивчення та аналізу решток збитих об'єктів.