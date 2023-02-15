Оккупанты не могут запустить промышленность на временно оккупированных территориях, фото: RD

https://racurs.ua/n179974-rashisty-ne-mogut-zapustit-okkupirovannye-zavody-injenery-uehali.html

Ракурс

Підприємства, захоплені окупантами на півдні України, не можуть працювати на повну потужність через виїзд висококваліфікованої робочої сили.

Про це сьогодні, 15 лютого, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Ворог захопив цілу низку заводів на тимчасово окупованих землях, але працювати на повну потужність вони не можуть, адже персонал відмовився працювати на росіян. Особливо гостро проблема стоїть з інженерами, які покинули регіон після окупації, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що наразі на окуповані заводи чекає така доля:

там де є технічна можливість, ворог почав виготовляти протитанкові їжаки й інші оборонні споруди (бетонні піраміди);

де технічної можливості немає - заводи ріжуть на метал, й вивозять лом до рф.

У січні у ЦНС повідомляли, що окупанти через брак шахтарів, відсутність можливості оновлювати обладнання та неприбутковість почали закривати шахти на окупованих територіях сходу України. Також повідомлялося, що у низці «приватизованих» окупантами шахт насправді просто планують порізати обладнання на лом.