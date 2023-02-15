Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Ночной Мариуполь, видео скриншот

Мертвый город — как живет ночной Мариуполь, показал советник мэра (ВИДЕО)

15 фев 2023, 19:04
999

Маріуполь був повністю окупований рашистами у травні 2022 року.





Попри заяви російської пропаганди, звичне життя в окупованому місті не відновлюється. Про це свідчить відео нічного міста, котре у своєму Telegram-каналі сьогодні, 15 лютого, опублікував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

До нескінченності можна розповідати про «230 тисяч людей в Маріуполі зараз», «маріупольці повертаються». Потім наступає вечір, темрява. Вмикається світло і дуже легко можна побачити, що будники, які ще існують, заповненні на 10−20 відсотків, — наголосив Андрющенко.

А квартали, які були та перетворені зараз на 2,5 млн тон будівельного сміття — просто величезні чорні плями Маріуполя. Без променя світла та надії, — додав він.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров