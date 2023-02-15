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Ракурс
Нічний Маріуполь, скріншот відео

Мертве місто — як живе нічний Маріуполь, показав радник мера (ВІДЕО)

15 лют 2023, 19:04
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Маріуполь був повністю окупований рашистами у травні 2022 року.





Попри заяви російської пропаганди, звичне життя в окупованому місті не відновлюється. Про це свідчить відео нічного міста, котре у своєму Telegram-каналі сьогодні, 15 лютого, опублікував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

До нескінченності можна розповідати про «230 тисяч людей в Маріуполі зараз», «маріупольці повертаються». Потім наступає вечір, темрява. Вмикається світло і дуже легко можна побачити, що будники, які ще існують, заповненні на 10−20 відсотків, — наголосив Андрющенко.

А квартали, які були та перетворені зараз на 2,5 млн тон будівельного сміття — просто величезні чорні плями Маріуполя. Без променя світла та надії, — додав він.

Джерело: Ракурс


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