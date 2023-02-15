Нічний Маріуполь, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n179973-mertve-misto-yak-jyve-nichnyy-mariupol-pokazav-radnyk-mera-video.html

Ракурс

Маріуполь був повністю окупований рашистами у травні 2022 року.

Попри заяви російської пропаганди, звичне життя в окупованому місті не відновлюється. Про це свідчить відео нічного міста, котре у своєму Telegram-каналі сьогодні, 15 лютого, опублікував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

До нескінченності можна розповідати про «230 тисяч людей в Маріуполі зараз», «маріупольці повертаються». Потім наступає вечір, темрява. Вмикається світло і дуже легко можна побачити, що будники, які ще існують, заповненні на 10−20 відсотків, — наголосив Андрющенко.