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Нічний Маріуполь, скріншот відео
Мертве місто — як живе нічний Маріуполь, показав радник мера (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n179973-mertve-misto-yak-jyve-nichnyy-mariupol-pokazav-radnyk-mera-video.htmlРакурс
Маріуполь був повністю окупований рашистами у травні 2022 року.
Попри заяви російської пропаганди, звичне життя в окупованому місті не відновлюється. Про це свідчить відео нічного міста, котре у своєму Telegram-каналі сьогодні, 15 лютого, опублікував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
До нескінченності можна розповідати про «230 тисяч людей в Маріуполі зараз», «маріупольці повертаються». Потім наступає вечір, темрява. Вмикається світло і дуже легко можна побачити, що будники, які ще існують, заповненні на 10−20 відсотків, — наголосив Андрющенко.
А квартали, які були та перетворені зараз на 2,5 млн тон будівельного сміття — просто величезні чорні плями Маріуполя. Без променя світла та надії, — додав він.
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