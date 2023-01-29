Центр Маріуполя перетворюється на місячну пустелю

https://racurs.ua/ua/n179362-centr-mariupolya-peretvoruietsya-na-misyachnu-pustelu-video.html

Ракурс

Центр Маріуполя перетворюється на місячну пустелю.

Заступник мера окупованого й зруйнованого московитами міста Петро Андрющенко опублікував нове відео з Маріуполя. На ньому жахливі кадри розбитих багатоповерхівок в центрі колись півмільйонного міста.

Росіяни й далі будуть писати про «реконструкцію» та про те, що «тут будуть швидко будувати нове». На те вони й росіяни, аби брехати. На відбудову в таких масштабах підуть роки. Аби відбудувати те, що вже знесено потрібно від п’яти до восьми років. А вони не зупиняються знищувати далі, — зазначив представник мерії.

Радник мера Маріуполя раніше повідомив, що загарбники в тимчасово окупованому місті планують знести мікрорайон Азов'є для «елітної забудови»

Цивільні окупанти розпочали демонтаж майже цілого мікрорайону Азов'є задля розчищення місця під забудову. Цілком вціліли будинки — під екскаватор за хабар, — написав радник мера.

Він додав, що навесні російські забудовники, наближені до федерального уряду, розпочнуть процес побудови «елітних квартир» економкласу.

Раніше Андрющенко повідомляв, що загарбники в тимчасово окупованому Маріуполі щодня зносять багатоповерхівки, які раніше були під атаками. Перед демонтажем будинків у тимчасово окупованому Маріуполі загарбники спочатку крадуть із квартири все, що залишилося.

Після повного пограбування залишків життя маріупольців — зносять його. Немає дому. Немає доказів. На відео Приморський район, вул. Амурська, 3 з середини. Завтра будинок починають зносити, — зазначив Андрющенко.

24 січня стало відомо, що гауляйтер Донецької області Денис Пушилін призначив на посаду «мера» Маріуполя колишнього працівника міліції Олега Моргуна, засудженого на 11 років.