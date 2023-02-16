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Найти и обезвредить - разведчики показали меткие сбросы "вогов" на россиян у Бахмута

Найти и обезвредить — разведчики показали меткие сбросы «вогов» на россиян у Бахмута (ВИДЕО)

16 фев 2023, 12:52
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Розвідка ГУР Міноборони показала відео з влучними скидами «вогів» на росіян біля Бахмута.





9 лютого спецпризначенці помітили дві групи російських окупантів, які підкрадалися до позицій ЗСУ у селі Парасковіївка.

В обох випадках росіян помітили у темну пору добу з дрона, оснащеного тепловізором. У підсумку першого удару відразу троє росіян ліквідовано та одного поранено після першого ж влучання.

У другому випадку знешкодити окупантів допоміг собака, який був поблизу росіян у момент виявлення групи. Внаслідок скиду «вога» пес не постраждав, хоча боєприпас вибухнув неподалік.

Источник: Ракурс


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