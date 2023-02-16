Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знайти і знешкодити - розвідники показали влучні скиди "вогів" на росіян біля Бахмута

Знайти і знешкодити — розвідники показали влучні скиди «вогів» на росіян біля Бахмута (ВІДЕО)

16 лют 2023, 12:52
999

Розвідка ГУР Міноборони показала відео з влучними скидами «вогів» на росіян біля Бахмута.





9 лютого спецпризначенці помітили дві групи російських окупантів, які підкрадалися до позицій ЗСУ у селі Парасковіївка.

В обох випадках росіян помітили у темну пору добу з дрона, оснащеного тепловізором. У підсумку першого удару відразу троє росіян ліквідовано та одного поранено після першого ж влучання.

У другому випадку знешкодити окупантів допоміг собака, який був поблизу росіян у момент виявлення групи. Внаслідок скиду «вога» пес не постраждав, хоча боєприпас вибухнув неподалік.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів