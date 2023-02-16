Знайти і знешкодити - розвідники показали влучні скиди "вогів" на росіян біля Бахмута

https://racurs.ua/ua/n180000-znayty-i-zneshkodyty-rozvidnyky-pokazaly-vluchni-skydy-vogiv-na-rosiyan-bilya-bahmuta-video.html

Ракурс

Розвідка ГУР Міноборони показала відео з влучними скидами «вогів» на росіян біля Бахмута.

9 лютого спецпризначенці помітили дві групи російських окупантів, які підкрадалися до позицій ЗСУ у селі Парасковіївка.

В обох випадках росіян помітили у темну пору добу з дрона, оснащеного тепловізором. У підсумку першого удару відразу троє росіян ліквідовано та одного поранено після першого ж влучання.

У другому випадку знешкодити окупантів допоміг собака, який був поблизу росіян у момент виявлення групи. Внаслідок скиду «вога» пес не постраждав, хоча боєприпас вибухнув неподалік.