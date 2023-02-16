Зачем россияне запускают воздушные шары, раскрыли в Воздушных силах

https://racurs.ua/n180002-zachem-rossiyane-zapuskaut-vozdushnye-shary-raskryli-v-vozdushnyh-silah.html

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У командуванні Повітряних сил ЗСУ назвали російські запуски повітряних куль «дідівським методом».

За словами речника Юрія Ігната, це звичайні наповнені газом кулі, діаметром 1−1,5 м. На шнурку до них прикріплений кутовий відбивач — він, власне, відбиває сигнал і радіолокаційна станція виявляє об'єкт у повітрі.

росія використовує їх як «хибні цілі» — це дешевий спосіб відвернути увагу українських сил, розпорошити увагу та витратити ресурси зенітно-ракетних військ, сказав Ігнат.

Сама собою куля не загрожує людям, але оскільки її збивають сили ППО, на землю можуть впасти уламки. Кулі можуть запускати одночасно з безпілотниками, попереджають в Повітряних силах.

Кулі рухаються за повітряним потоком, і нещодавно залетіли на територію інших країн. Молдова була змушена закривати повітряний простір — як пояснили в Повітряних силах, якщо відбивач потрапить у двигун літака, може статися катастрофа.