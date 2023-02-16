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Зачем россияне запускают воздушные шары, раскрыли в Воздушных силах
Зачем россияне запускают воздушные шары, раскрыли в Воздушных силахhttps://racurs.ua/n180002-zachem-rossiyane-zapuskaut-vozdushnye-shary-raskryli-v-vozdushnyh-silah.htmlРакурс
У командуванні Повітряних сил ЗСУ назвали російські запуски повітряних куль «дідівським методом».
За словами речника Юрія Ігната, це звичайні наповнені газом кулі, діаметром 1−1,5 м. На шнурку до них прикріплений кутовий відбивач — він, власне, відбиває сигнал і радіолокаційна станція виявляє об'єкт у повітрі.
росія використовує їх як «хибні цілі» — це дешевий спосіб відвернути увагу українських сил, розпорошити увагу та витратити ресурси зенітно-ракетних військ, сказав Ігнат.
Сама собою куля не загрожує людям, але оскільки її збивають сили ППО, на землю можуть впасти уламки. Кулі можуть запускати одночасно з безпілотниками, попереджають в Повітряних силах.
Кулі рухаються за повітряним потоком, і нещодавно залетіли на територію інших країн. Молдова була змушена закривати повітряний простір — як пояснили в Повітряних силах, якщо відбивач потрапить у двигун літака, може статися катастрофа.
Нагадаємо, нічна ракетна атака 16 лютого показала, що росіяни випробовують нову тактику.
Ця атака не супроводжувалася нальотами дронів-камікадзе. З огляду на все, їх замінили повітряні кулі з відбивачами, які росіяни запустили 15 лютого, щоб провести розвідку.
12 ракет із загального залпу були Х-22, запущені шістьма Ту-22М3. Ці ракети ЗСУ не можуть перехопити наявними засобами ППО. Також росіяни змінили час атаки, зазвичай масованих ударів вони завдавали зранку або вдень. Крім того, окупантам знадобилося менше ніж тиждень, щоб підготувати та здійснити нову атаку після 10 лютого, коли по Україні випустили 71 ракету.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак писав, що окупанти застосовували фальш-цілі.
У коментарі «Бабелю» речник Повітряних сил Юрій Ігнат припустив, що деякі ракети були без бойової частини.
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