Госдума рф по требованию путина денонсировала договоры Совета Европы с россией

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Держдума рф ухвалила закон про припинення дії міжнародних договорів Ради Європи, в яких росія фактично не брала участі з березня 2022 року.

Як пише державне пропагандистське агентство ТАСС, депутати одноголосно схвалили відмову від дотримання Статуту Ради Європи та денонсацію ще 20 договорів з організацією.

Законопроект про це 17 січня вніс російський президент і воєнний злочинець володимир путін.

Отож, росія виходить із договорів і відмовляється від статуту у зв’язку із припиненням членства у Раді Європи. Але вона перестала бути членом організації ще навесні.

У зв’язку із припиненням членства росії в Раді Європи вважати з 16 березня 2022 року такими, що припинили дію щодо рф, такі міжнародні договори: Конвенція про захист прав людини та основних свобод від 4 листопада 1950 року, — цитують законопроект російські ЗМІ.

Також припинили дію у рф таких угод з Радою Європи:

Європейська конвенція про припинення тероризму;

Статут Ради Європи від 5 травня 1949 року;

Генеральна угода про привілеї та імунітети Ради Європи від 2 вересня 1949 року;

Європейська соціальна хартія 1996 року, а також ще близьк о десяти протоколів.

25 лютого — наступного дня після початку вторгнення в Україну — Рада Європи призупинила членство росії в організації.

15 березня росія повідомила про намір вийти з Ради Європи та Конвенції з прав людини — головного європейського договору, на підставі якого росія брала участь у роботі ЄСПЛ.

А 16 березня Рада Європи сама виключила росію з-поміж своїх членів.

Договори денонсуються заднім числом — з 16 березня. Чому Путін вніс законопроект про денонсацію лише у січні, невідомо.

Проте співрозмовники BBC звертали увагу на те, що серйозним наслідком денонсації можуть стати поправки до російських законів «Про надзвичайний стан» та «Про воєнний стан». З цих законів можуть виключити вимогу про їхню відповідність міжнародним зобов’язанням росії у сфері прав людини.

У законі про надзвичайний стан йдеться, що росія має повідомити про «тимчасове обмеження» прав і свобод громадян, передбачених Конвенцією з прав людини, обсяг і причини відступу від неї. Воєнний стан згідно із законом має вводитися на підставі міжнародних договорів у цій сфері та відповідно до них.