Момент уничтожения вагнеровцев у Соледара показали ВСУ

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Ракурс

Момент знищення солдатів-вагнерівців окупаційної армії росії під час боїв в районі Соледара показала 77-ма окрема аеромобільна бригада, яка входить до складу Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Раніше у ближньому бою під Бахмутом наші захисники здійснили наліт, зламали спротив ворожих сил, знищили п’ятьох загарбників та взяли у полон вагнерівця. Воїни звернули увагу на екіпірування ворога. У вагнерівця з «другої армії світу» був лише розвантажувальний жилет, чотири магазини до автомата, граната, бинт та гумовий джгут.

Нагадаємо, 77-ма бригада почала формуватися торік влітку. Цьогоріч 12 січня відзначена президентом України, разом з 46-ю бригадою, за утримання позицій в Соледарі та завдання ворогу «відчутних втрат».