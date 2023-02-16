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Ракурс
Момент удара по «Калибру» показали украинские зенитчики

Момент удара по «Калибру» показали украинские зенитчики (ВИДЕО)

16 фев 2023, 18:50
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Момент збиття російської крилатої ракети «Калібр» під час масованого удару в ніч на 16 лютого зенітники Повітряних сил Збройних сил України. Відеозапис оприлюднила прес-служба Повітряного командування «Південь» у Фейсбук.





На відео зафіксовано, як підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади ПК «Південь» збиває «Калібра» вночі.

Продовжуємо нашу боротьбу, нищимо ворога в українському небі — додали захисники України.

Нагадаємо, минулої ночі росія випустила по Україні 36 ракет, ППО знищила 16 з них.

Источник: Ракурс


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