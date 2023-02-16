Момент збиття “Калібру” показали українські зенітники

https://racurs.ua/ua/n180016-moment-zbyttya-kalibru-pokazaly-ukrayinski-zenitnyky-video.html

Ракурс

Момент збиття російської крилатої ракети «Калібр» під час масованого удару в ніч на 16 лютого зенітники Повітряних сил Збройних сил України. Відеозапис оприлюднила прес-служба Повітряного командування «Південь» у Фейсбук.

На відео зафіксовано, як підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади ПК «Південь» збиває «Калібра» вночі.

Продовжуємо нашу боротьбу, нищимо ворога в українському небі — додали захисники України.

Нагадаємо, минулої ночі росія випустила по Україні 36 ракет, ППО знищила 16 з них.