Вагнеровцы жалуются на нехватку боеприпасов — Отрезаны от поставок

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Ракурс

Воєнні злочинці росії з так званої приватної військової компанії «Вагнер», якою керує «повар путіна» євгеній пригожин, скаржаться на брак боєприпасів.

Відповідний відеозапис артилерійського підрозділу російських терористів опублікував 16 лютого один з Телеграм-каналів.

На цей момент ми повністю відрізані від постачання боєприпасів… Ми впевнені, що десь на складах ці боєприпаси є, і ми їх гостро потребуємо, — каже один з бойовиків.

Зі слів окупантів, їм бракує боєприпасів для гаубиць, протитанкових гармат, танків і мінометів.

Нагадаємо, за інформацією Білого дому станом на 22 грудня, сили ПВК «Вагнер» в Україні становили 50 тис. найманців, з них 10 тис. — контрактники, а ще 40 тис. — завербовані у тюрмах в’язні. Згодом стало відомо, що з 50 тис. в’язнів, мобілізованих на війну у складі ПВК, залишилося лише 10 тис. осіб. Інші або загинули, були поранені або дезертували.