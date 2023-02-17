Последствия российских обстрелов Харькова, фото: Харьковская областная прокуратура

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Ракурс

Рашисти в ніч на сьогодні, 17 лютого, обстріляли райони щонайменше 12 населених пунктів Харківщини, зокрема Вовчанська, Новомлинська, Дворічної, Куп’янська та Гряниківки.

У Вовчанську, окрім артилерії, ворог застосовував також бойову авіацію. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також після 23.00 16 лютого окупанти вдарили по Харкову попередньо ракети ЗРК С-300. «Прильоти» сталися в Основ’янському та Київському районах міста.

Зафіксовані такі наслідки російських обстрілів:

у Куп’янську обстрілами пошкоджені приватні домоволодіння, гаражі, та автомобіль. Сталися пожежі;

у селищі Великий Бурлук через обстріли 44-річна жінка отримала поранення, госпіталізована у стані середньої тяжкості;

у Харкові обійшлося без постраждалих. Від вибухової хвилі пошкоджено цехи одного з підприємств.

Підрозділи Сил оборони минулої доби відбили атаки російських загарбників у районах населених пунктів Гряниківка і Синьківка.

У прес-службі Харківської обласної прокуратури зазначають, що обстріл Харкова здійснювався з території Бєлгородської області рф. У Київському районі міста виявлено частину збитої ворожої ракети.