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Последствия российских обстрелов Харькова, фото: Харьковская областная прокуратура

12 населенных пунктов Харьковщины обстреляли ночью рашисты (ФОТО)

17 фев 2023, 10:09
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Рашисти в ніч на сьогодні, 17 лютого, обстріляли райони щонайменше 12 населених пунктів Харківщини, зокрема Вовчанська, Новомлинська, Дворічної, Куп’янська та Гряниківки.





У Вовчанську, окрім артилерії, ворог застосовував також бойову авіацію. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також після 23.00 16 лютого окупанти вдарили по Харкову попередньо ракети ЗРК С-300. «Прильоти» сталися в Основ’янському та Київському районах міста.

Зафіксовані такі наслідки російських обстрілів:

  • у Куп’янську обстрілами пошкоджені приватні домоволодіння, гаражі, та автомобіль. Сталися пожежі;
  • у селищі Великий Бурлук через обстріли 44-річна жінка отримала поранення, госпіталізована у стані середньої тяжкості;
  • у Харкові обійшлося без постраждалих. Від вибухової хвилі пошкоджено цехи одного з підприємств.

Підрозділи Сил оборони минулої доби відбили атаки російських загарбників у районах населених пунктів Гряниківка і Синьківка.

У прес-службі Харківської обласної прокуратури зазначають, що обстріл Харкова здійснювався з території Бєлгородської області рф. У Київському районі міста виявлено частину збитої ворожої ракети.

Наслідки російських обстрілів Харкова, фото: Харківська обласна прокуратура

Источник: Ракурс


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