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Украина восстановила два железнодорожных участка на границе с Польшей, фото: Александр Кубраков

Два железнодорожных участка восстановлены на границе с Польшей (ФОТО)

17 фев 2023, 14:45
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Україна відновила ще дві залізничні дільниці на кордоні з Польщею.





Про це сьогодні, 17 лютого, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр інфраструктури і регіонального розвитку Олександр Кубраков.

Зазначається, що відновлено такі дільниці:

  • Держкордон — Старжава — Хирів — Нижанковичі — Держкордон (лінія 102);
  • Хирів — Самбір.

Для цього Укрзалізниця відремонтувала майже 70 км колій, оновила 10 мостів та відремонтувала вокзальну інфраструктуру та пасажирські платформи в Хирові, Нижанковичах та Старжаві. Всі роботи були виконані в рекордні строки — менше, ніж за рік, — наголошує Кубраков.

За його словами, завершення цих проектів дозволить суттєво наростити пропускну спроможність західного кордону України, зокрема його ключового напрямку — польського.

Це додаткові можливості для експортерів, додаткові логістичні шляхи для транспортування міжнародної допомоги Україні та прискорення практичної інтеграції України в європейський ринок, — зазначив міністр.

Крім того, додав Кубраков, у 2022 році було завершено реконструкцію та електрифікацію дільниці Ковель — Ізов — Держкордон.

Переведення тяги на цій дільниці на електричну тепер робить логістику між Україною та Польщею значно ефективнішою, а кількість пар поїздів до країн Європи на добу в перспективі може сягнути 14, — наголосив він.

Україна відновила дві залізничні дільниці на кордоні з Польщею, фото: Олександр Кубраков

Источник: Ракурс


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