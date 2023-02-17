Дві залізничні дільниці відновлено на кордоні з Польщею (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n180038-dvi-zaliznychni-dilnyci-vidnovleno-na-kordoni-z-polscheu-foto.htmlРакурс
Україна відновила ще дві залізничні дільниці на кордоні з Польщею.
Про це сьогодні, 17 лютого, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр інфраструктури і регіонального розвитку Олександр Кубраков.
Зазначається, що відновлено такі дільниці:
- Держкордон — Старжава — Хирів — Нижанковичі — Держкордон (лінія 102);
- Хирів — Самбір.
Для цього Укрзалізниця відремонтувала майже 70 км колій, оновила 10 мостів та відремонтувала вокзальну інфраструктуру та пасажирські платформи в Хирові, Нижанковичах та Старжаві. Всі роботи були виконані в рекордні строки — менше, ніж за рік, — наголошує Кубраков.
За його словами, завершення цих проектів дозволить суттєво наростити пропускну спроможність західного кордону України, зокрема його ключового напрямку — польського.
Це додаткові можливості для експортерів, додаткові логістичні шляхи для транспортування міжнародної допомоги Україні та прискорення практичної інтеграції України в європейський ринок, — зазначив міністр.
Крім того, додав Кубраков, у 2022 році було завершено реконструкцію та електрифікацію дільниці Ковель — Ізов — Держкордон.
Переведення тяги на цій дільниці на електричну тепер робить логістику між Україною та Польщею значно ефективнішою, а кількість пар поїздів до країн Європи на добу в перспективі може сягнути 14, — наголосив він.