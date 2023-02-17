Україна відновила дві залізничні дільниці на кордоні з Польщею, фото: Олександр Кубраков

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Ракурс

Україна відновила ще дві залізничні дільниці на кордоні з Польщею.

Про це сьогодні, 17 лютого, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр інфраструктури і регіонального розвитку Олександр Кубраков.

Зазначається, що відновлено такі дільниці:

Держкордон — Старжава — Хирів — Нижанковичі — Держкордон (лінія 102);

Хирів — Самбір.

Для цього Укрзалізниця відремонтувала майже 70 км колій, оновила 10 мостів та відремонтувала вокзальну інфраструктуру та пасажирські платформи в Хирові, Нижанковичах та Старжаві. Всі роботи були виконані в рекордні строки — менше, ніж за рік, — наголошує Кубраков.

За його словами, завершення цих проектів дозволить суттєво наростити пропускну спроможність західного кордону України, зокрема його ключового напрямку — польського.

Це додаткові можливості для експортерів, додаткові логістичні шляхи для транспортування міжнародної допомоги Україні та прискорення практичної інтеграції України в європейський ринок, — зазначив міністр.

Крім того, додав Кубраков, у 2022 році було завершено реконструкцію та електрифікацію дільниці Ковель — Ізов — Держкордон.