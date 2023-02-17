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Ракурс
Уничтоженная российская колонна. Фото: Михаил Федоров

ВСУ испепелили вражескую колонну в районе Угледара — фото уничтоженной техники

17 фев 2023, 17:17
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Російські окупанти зазнають великих втрат у районі Вугледару Донецької області.





Українська ареророзвідка за допомогою дронів, придбаних за кошти донорів UNITED24, виявила ворожу колону. А далі артилеристи майстерно відпрацювали по російській техніці. Свою майстерність довели бійці 21-го окремого батальйону «Сармат» спільно з 55 артилерійською та 72 механізованою бригадами. Про це 17 лютого голова Мінцифри Михайло Федоров повідомив у Telegram.

Завдяки «пташкам» DJI Mavic 3 Fly More Combo і DJI Matrice M30T військові вчасно побачили колону техніки росіян, передали координати артилерії, що влучно відпрацювала, — йдеться у повідомленні.

На фото, які оприлюднив Федоров, видно, що були знищені танк, бойові машини піхоти та бронетранспортер.

Знищена російська колона. Фото: Михайло Федоров

Знищена російська колона. Фото: Михайло Федоров

Знищена російська колона. Фото: Михайло Федоров

Нагадаємо, у 17 лютого українські артилеристи з 28-ї Окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу вразили будівлю, яку займали російські окупаційні війська.

Источник: Ракурс


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