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Українські артилеристи з 28-ї Окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу вразили місце проживання російських військ.
Відповідне відео сьогодні, 17 лютого, опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.
Лицарі «підсмажили» окупантів! — вказано в описі відео. — Артилеристи 28-ої омбр потужно вразили місце проживання російських військ та склад ворожого боєкомплекту.
На відео можна побачити, як після артилерійського влучання будівлю, в якій розташовувалися рашисти, охоплює потужна пожежа.
Де і коли саме було зняте це відео, не уточнюється.
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