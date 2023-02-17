Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение российских позиций, скриншот видео
Артиллеристы уничтожили место проживания российских захватчиков (ВИДЕО)https://racurs.ua/n180040-artilleristy-unichtojili-mesto-projivaniya-rossiyskih-zahvatchikov-video.htmlРакурс
Українські артилеристи з 28-ї Окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу вразили місце проживання російських військ.
Відповідне відео сьогодні, 17 лютого, опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.
Лицарі «підсмажили» окупантів! — вказано в описі відео. — Артилеристи 28-ої омбр потужно вразили місце проживання російських військ та склад ворожого боєкомплекту.
На відео можна побачити, як після артилерійського влучання будівлю, в якій розташовувалися рашисти, охоплює потужна пожежа.
Де і коли саме було зняте це відео, не уточнюється.
.
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Как тебе служится, с кем тебе дружится, товарищ генерал Линьков?
Россия должна быть уничтожена в том виде, в каком она существует сегодня
Киевский фронт: полковник застрелил подполковника из наградного оружия в офисе «Укргазнефти»
Загрузка...