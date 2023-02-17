Уничтожение российских позиций, скриншот видео

https://racurs.ua/n180040-artilleristy-unichtojili-mesto-projivaniya-rossiyskih-zahvatchikov-video.html

Ракурс

Українські артилеристи з 28-ї Окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу вразили місце проживання російських військ.

Відповідне відео сьогодні, 17 лютого, опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.

Лицарі «підсмажили» окупантів! — вказано в описі відео. — Артилеристи 28-ої омбр потужно вразили місце проживання російських військ та склад ворожого боєкомплекту.

На відео можна побачити, як після артилерійського влучання будівлю, в якій розташовувалися рашисти, охоплює потужна пожежа.

Де і коли саме було зняте це відео, не уточнюється.