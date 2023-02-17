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Ракурс
Уничтожение российских позиций, скриншот видео

Артиллеристы уничтожили место проживания российских захватчиков (ВИДЕО)

17 фев 2023, 15:21
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Українські артилеристи з 28-ї Окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу вразили місце проживання російських військ.





Відповідне відео сьогодні, 17 лютого, опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.

Лицарі «підсмажили» окупантів! — вказано в описі відео. — Артилеристи 28-ої омбр потужно вразили місце проживання російських військ та склад ворожого боєкомплекту.

На відео можна побачити, як після артилерійського влучання будівлю, в якій розташовувалися рашисти, охоплює потужна пожежа.

Де і коли саме було зняте це відео, не уточнюється.

Источник: Ракурс


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