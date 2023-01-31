Подбитый российский танк, скриншот видео

https://racurs.ua/n179424-snayperskim-vystrelom-iz-rapiry-unichtojili-rossiyskiy-tank-ukrainskie-morpehi-video.html

Ракурс

На Донеччині днями українські протитанкісти з 36-ї бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського влучним пострілом з протитанкової гармати МТ-12 «Рапіра» вразили російський танк, який рашисти, тікаючи, залишили на полі бою.

Відповідне відео сьогодні, 31 січня, опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.

У вправних руках морпіхів МТ-12 «Рапіра» стає справжньою снайперською гвинтівкою, яка ефективно знищує ворожу бронетехніку, — наголошується в описі відео.

Нагадаємо, станом на сьогодні захисники України ліквідували вже близько 127 тис. 500 рашистів.