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Подбитый российский танк, скриншот видео

Снайперским выстрелом из «Рапиры» уничтожили российский танк украинские морпехи (ВИДЕО)

31 янв 2023, 10:50
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На Донеччині днями українські протитанкісти з 36-ї бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського влучним пострілом з протитанкової гармати МТ-12 «Рапіра» вразили російський танк, який рашисти, тікаючи, залишили на полі бою.





Відповідне відео сьогодні, 31 січня, опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.

У вправних руках морпіхів МТ-12 «Рапіра» стає справжньою снайперською гвинтівкою, яка ефективно знищує ворожу бронетехніку, — наголошується в описі відео.

Нагадаємо, станом на сьогодні захисники України ліквідували вже близько 127 тис. 500 рашистів.

Источник: Ракурс


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