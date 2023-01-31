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Підбитий російський танк, скріншот відео
Снайперським пострілом з «Рапіри» знищили російський танк українські морпіхи (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n179424-snayperskym-postrilom-z-rapiry-znyschyly-rosiyskyy-tank-ukrayinski-morpihy-video.htmlРакурс
На Донеччині днями українські протитанкісти з 36-ї бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського влучним пострілом з протитанкової гармати МТ-12 «Рапіра» вразили російський танк, який рашисти, тікаючи, залишили на полі бою.
Відповідне відео сьогодні, 31 січня, опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.
У вправних руках морпіхів МТ-12 «Рапіра» стає справжньою снайперською гвинтівкою, яка ефективно знищує ворожу бронетехніку, — наголошується в описі відео.
Нагадаємо, станом на сьогодні захисники України ліквідували вже близько 127 тис. 500 рашистів.
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