Пенсии украинцев проиндексируют в марте. Фото: informator.ua

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Пенсії українців у березні 2023 року будуть проіндексовані й збільшаться на 20%.

Індексацію пенсій буде проведено, попри те, що за законом про державний бюджет на 2023 рік перегляд цих виплат не є обов’язковим. Перерахунок виплат торкнеться понад 10 млн українців. Про це 17 лютого повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

У 2023 році пенсії для українців знову будуть підвищені. Вже цього березня уряд проведе індексацію пенсій на 20%. Індексація торкнеться більш ніж 10 млн українців. Загалом цього року держава планує витратити на пенсійне забезпечення понад 700 млрд грн, — написав він.

За словами очільника уряду, Кабмін зберігає всі доплати до пенсії за віком. Пенсіонери віком понад 80 років продовжать отримувати щомісячну доплату в 500 грн, 75−80 років — до 400 грн, 70−75 — до 300 грн.

Шмигаль зазначив, що станом на жовтень 2022 року в Україні були зареєстровані 10,7 млн пенсіонерів. Середній розмір пенсії по країні трохи перевищує 4,5 тис. грн.

Нагадаємо, українцям з 16 років дозволили добровільно сплачувати внески до Пенсійного фонду на майбутню пенсію. Відповідний договір можна буде укласти в електронній формі через «Дію», а також на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.