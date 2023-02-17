Потери оккупантов в феврале в пять раз превысили обычные еженедельные цифры. Фото:

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Військові втрати російської федерації у війні з Україною з початку лютого у п’ять разів перевищили звичайні щотижневі цифри.

Журналісти стверджують, що під час останніх 14 днів кількість підтверджених втрат у п’ять разів перевищила звичайні щотижневі цифри, що може свідчити про наступ, який Росія почала в Донбасі.

Підтверджені втрати почали суттєво зростати ще з середини грудня. Протягом усього 2022 року російські джерела щотижня зазвичай повідомляли приблизно про 250−300 загиблих. У січні ці цифри подвоїлися. Про це повідомляє російська служба ВВС спільно з виданням «Медіазона».

Журналісти за два тижні зуміли підтвердити імена 1 тис. 679 загиблих, що вп’ятеро більше за звичайні щотижневі цифри. Це найбільший приріст втрат російських військових за весь час вторгнення в Україну. Такі втрати можуть свідчити, що новий наступ росії вже розпочався.

І йдеться тільки про ті дані, які нам вдається знайти і перевірити за відкритими джерелами, тобто реальна кількість втрат безумовно ще більша, — пише ВВС.

Зазначається, що з відкритих джерел відомо про смерть 1 тис. 121 мобілізованого росіянина, 40% з яких загинули в період із 1 січня.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес висміяв новий російський наступ в Україні, назвавши його тактикою «м'ясорубки». Зараз армія рф зазнає величезних втрат, а просування ж складає лічені метри.

Джерело: ВВС