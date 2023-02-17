Міністр оборони Великої Британії висміяв наступ росіян. Фото: vechirniy.kyiv.ua

https://racurs.ua/ua/n180051-taktyka-myasorubky-u-brytaniyi-vysmiyaly-rosiyskyy-nastup.html

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Армія російської федерації зазнає величезних втрат у війні проти України.

Новий наступ росіян немає жодних ознак того, що окупанти покращили свою тактику «м'ясорубки». Загарбники під час нового наступу просуваються на метри, а не на кілометри. А союзники України ще більше налаштовані допомогти ЗСУ відбити ворога і однією з чітких ознак цього є посилення підтримки з боку США, які зараз «налаштовані довести конфлікт до кінця». Про це в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, повідомляє Financal Times.

На сьогодні немає жодних доказів великого, великого російського наступу. Те, що ми бачимо, — це просування на всіх фронтах, але ціною тисяч життів… Ми повинні поставити під сумнів твердження, що вони можуть йти далі, — зазначив він.

Воллес додав, що з 24 лютого 2022 року росіяни втратили вбитими та пораненими щонайменше 180 тис. осіб. Також армія-країни агресора не дорахувалася дві третини своїх танків.

Однак вся тактика окупантів немає ознак того, що кремль змінила свій підхід до ведення бойових дій, який Воллес назвав «м'ясорубкою». На вірну смерть росіяни відправляють і своїх мобілізованих.

Нагадаємо, 17 лютого в Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що за час повномасштабного російського вторгнення було ліквідовано вже близько 141 тис. 260 російських загарбників. Зокрема, лише за минулу добу були знищені 800 осіб.

Джерело: Financal Times