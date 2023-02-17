Захисники України ліквідували вже понад 141 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n180028-800-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.html

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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 141 тис. 260 російських загарбників.

За минулу добу цей показник зріс на 800 осіб. Про це сьогодні, 17 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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