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Защитники Украины ликвидировали уже более 141 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ
800 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n180028-800-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 141 тис. 260 російських загарбників.
За минулу добу цей показник зріс на 800 осіб. Про це сьогодні, 17 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 3 тис. 298 танків;
- 6 тис. 520 бойових броньованих машин;
- 2 тис. 322 одиниці артилерійських систем;
- 467 одиниць РСЗВ;
- 241 одиницю засобів ППО;
- 298 літаків;
- 287 гелікоптерів;
- 2 тис. 13 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 871 крилату ракету;
- 18 кораблів/катерів;
- 5 тис. 187 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 221 одиницю спеціальної техніки.
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