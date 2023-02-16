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Ракурс
Процесс демилитаризации россиян продемонстрировали танкисты ВСУ

Процесс демилитаризации россиян продемонстрировали танкисты ВСУ (ВИДЕО)

16 фев 2023, 19:56
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17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, продемонструвала процес демілітаризації російських окупантів в Україні.





Відеозапис оприлюднило 16 лютого Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.

Танкісти 17-ї бригади є одними з найпотужніших і затребуваних переробників загарбницької біомаси. Слава Україні! Слава ЗСУ! — підсумували у СтратКомі.

Источник: Ракурс


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