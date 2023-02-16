Процесс демилитаризации россиян продемонстрировали танкисты ВСУ

https://racurs.ua/n180019-process-demilitarizacii-rossiyan-prodemonstrirovali-tankisty-vsu-video.html

Ракурс

17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, продемонструвала процес демілітаризації російських окупантів в Україні.

Відеозапис оприлюднило 16 лютого Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.