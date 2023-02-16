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Процес демілітаризації росіян продемонстрували танкісти ЗСУ
Процес демілітаризації росіян продемонстрували танкісти ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n180019-proces-demilitaryzaciyi-rosiyan-prodemonstruvaly-tankisty-zsu-video.htmlРакурс
17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, продемонструвала процес демілітаризації російських окупантів в Україні.
Відеозапис оприлюднило 16 лютого Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.
Танкісти 17-ї бригади є одними з найпотужніших і затребуваних переробників загарбницької біомаси. Слава Україні! Слава ЗСУ! — підсумували у СтратКомі.
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