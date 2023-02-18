россияне убили и ранили гражданских в трех областях. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/n180063-rossiyane-obstrelivali-ryad-oblastey-est-pogibshie.html

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Російські окупанти обстріляли Центр первинної медико-санітарної допомоги у Чугуївському районі Харківської області.

У Дворічній та в Харківському районі були атаковані житлові будинки, загинув 68-річний чоловік, є поранений. А Вовчанську Чугуївського району ворог обстріляв Центр первинної медико-санітарної допомоги. Пошкоджено будівлі лікарні, гаражі та автомобілі. А в Першотравневому пошкоджено житловий будинок, зазнав поранення цивільний. Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Також 17 лютого ворог вбив трьох мирних жителів Донецької області, ще п’ятьом цивільним завдали поранень. Очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив у Телеграмі, що двоє осіб внаслідок обстрілів загинули в Бахмуті, а один — в Іванопіллі.

Херсонська область 17 лютого була обстріляна окупантами 65 разів. ОВА повідомила, що загарбники застосовували РСЗВ, міномети, артилерію, танки та БПЛА. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, а троє дістали поранення.

Херсон російська армія атакувала 13 разів — снаряди поцілили у приватні та багатоквартирні будинки, будівлю вищого навчального закладу.

Нагадаємо, в ніч на 17 лютого загарбники обстріляли райони щонайменше 12 населених пунктів Харківщини, зокрема Вовчанська, Новомлинська, Дворічної, Куп’янська та Гряниківки. У Вовчанську, окрім артилерії, ворог застосовував також бойову авіацію.